Які пенсія в людини зі статусом УБД у 2025 році?

Однак страховий стаж тут теж слід враховувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Вихід є: що робити, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Зокрема до пенсії УБД встановлюються:

підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; грошова допомога на прожиття – 40 гривень; щомісячна державна адресна допомога до пенсії – у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень тощо, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 гривень.

Слід додати: мінімальна пенсія для учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншою, ніж 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто виплата не може бути меншою за 5 528 гривень. Якщо ж пенсія з усіма доплатами виявиться нижчою, то держава виплачуватиме щомісяця адресну допомогу.

Крім того, згідно з українським законодавством, розмір пенсії в осіб з повною вислугою років (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) становитиме 65% грошового забезпечення.

Важливо! За кожен додатковий рік вислуги додається ще 3%, але не більше 70% від сум грошового забезпечення.

Що ще слід знати УБД?