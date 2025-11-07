Які пільги на світло для УБД?

Пільги учасникам бойових дій надаються за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Згідно цього закону, УБД можуть отримати 75% знижки на такі послуги:

плату за комунальні послуги – газ, електроенергію , водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;

, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття; плату за користування балонним газом для побутових потреб – в межах норм споживання;

квартплату в межах норм – 21 квадратного метра загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно живе у квартирі чи будинку та додатково 10,5 квадратних метрів м на сім’ю;

та на вартість палива, у тому числі рідкого, для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Таким чином, за рахунок знижки платіжка за спожиті кіловати для УБД буде значно менша, ніж для інших споживачів електроенергії.

Зауважте! Для осіб з інвалідністю з цієї категорії пільга на оплату комунальних послуг може складати 100%.

Хто має право на пільги?

Знижку на оплату спожитої електроенергії можуть отримати не лише УБД, але й члени його родини, що проживають разом з ним.

дружина або чоловік;

їхні діти до досягнення віку 18 років;

неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства І чи ІІ групи, або інвалідність І групи;

особи, які доглядають за ветераном з I групою інвалідності і проживають разом з ним;

особи під опікою чи піклуванням УБД, якщо вони проживають разом з ним.

Як оформити пільгу на світло?

Щоб отримати пільгу на світло, учаснику бойових дій необхідно оформити її через Пенсійний фонд, зазначає Міністерство оборони України.

Потрібно подати заяву на знижку, а також такі документи:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

паспорт;

посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу;

обліковий номер платника податків.

Варто знати! Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання або ж дистанційно через вебпортал електронних послуг фонду.

Які ще пільги має УБД?