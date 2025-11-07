Какие льготы на свет для УБД?

Льготы участникам боевых действий предоставляются по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Выплаты военным в ноябре: вырастет ли размер дополнительных вознаграждений

Согласно этому закону, УБД могут получить 75% скидки на такие услуги:

плату за коммунальные услуги – газ, электроэнергию , водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора вывоз мусора;

, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора вывоз мусора; плату за пользование баллонным газом для бытовых нужд – в пределах норм потребления;

квартплату в пределах норм – 21 квадратного метра общей жилой площади на каждое лицо, которое постоянно живет в квартире или доме и дополнительно 10,5 квадратных метров м на семью;

и на стоимость топлива, в том числе жидкого, для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Таким образом, за счет скидки платежка за потребленные киловатты для УБД будет значительно меньше, чем для других потребителей электроэнергии.

Заметьте! Для лиц с инвалидностью из этой категории льгота на оплату коммунальных услуг может составлять 100%.

Кто имеет право на льготы?

Скидку на оплату потребленной электроэнергии могут получить не только УБД, но и члены его семьи, проживающих вместе с ним.

жена или муж;

их дети до достижения возраста 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети, которые имеют инвалидность с детства I или II группы, или инвалидность I группы;

лица, которые ухаживают за ветераном с I группой инвалидности и проживают вместе с ним;

лица под опекой или попечительством УБД, если они проживают вместе с ним.

Как оформить льготу на свет?

Чтобы получить льготу на свет, участнику боевых действий необходимо оформить ее через Пенсионный фонд, отмечает Министерство обороны Украины.

Нужно подать заявление на скидку, а также следующие документы:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы

паспорт;

удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;

учетный номер налогоплательщика.

Стоит знать! Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ по месту жительства или дистанционно через вебпортал электронных услуг фонда.

Какие еще льготы имеет УБД?