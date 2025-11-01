Возрастет ли размер дополнительных вознаграждений военным в ноябре?

24 Канал. В ноябре 2025 года система денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины останется без изменений. Как сообщает Министерство обороны , подход к начислению выплат остается дифференцированным, пишет

Базовые оклады и стабильные доплаты остаются неизменными, а дополнительные выплаты продолжают действовать в соответствии с действующим порядком.

Важно! Размер вознаграждений зависит от характера службы, сложности задач и условий, в которых они выполняются.

Какой будет размер доплат в ноябре?

Базовые оклады остаются стабильными. В то же время постановление Кабмина №168 предусматривает, что дополнительные выплаты начисляются в следующих размерах:

100 тысяч гривен : военным, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой, а также раненым, пленным или семьям погибших;

: военным, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой, а также раненым, пленным или семьям погибших; 70 тысяч гривен : за участие в боевых действиях на передовых позициях или временно оккупированных территориях;

: за участие в боевых действиях на передовых позициях или временно оккупированных территориях; 50 тысяч гривен : для военных из состава органов управления боевыми частями;

: для военных из состава органов управления боевыми частями; 30 тысяч гривен для подразделений, обеспечивающих тыловую работу, логистику, связь и ПВО;

для подразделений, обеспечивающих тыловую работу, логистику, связь и ПВО; 20,1 тысячи гривен: для раненых, временно отстраненных от службы до завершения лечения.

Обратите внимание! Начисление осуществляется на основании рапорта командира, который подтверждает участие военнослужащего в выполнении задач.

Какие еще выплаты есть для военных?