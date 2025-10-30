Что известно о выплатах пенсионерам от ООН?

Специальный проект ООН для помощи пенсионерам действовал с 2023 года, однако в июле 2025 года его завершили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Причина – ограниченные финансовые ресурсы, которых не хватало, чтобы покрыть программу. Благодаря реализации этого проекта помощь могли получать такие украинцы:

люди из уязвимых категорий, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют низкие доходы;

не получают других денежных пособий от международных организаций.

С 2023 года ежемесячно, примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи – в целом более 5 миллиардов гривен. Это люди из прифронтовых регионов Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей.

В июле 2025 года была последняя выплата по программе ООН. Однако в случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи.

Интересно! Размер помощи составлял разницу между пенсией (или соцвыплатой), и 3 250 гривен. То есть, если выплата составляет, к примеру, 2 700 гривен, – человек получал от ВПП ООН еще 550 гривен дополнительной помощи.

Есть ли альтернатива для пенсионеров с прифронтовых территорий?

Зато для жителей прифронтовых территорий, в том числе и пенсионеров, в этом году ввели новый вид поддержки от украинского правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минразвития общин и территорий.

Согласно ей украинцы, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, будут получать дополнительные средства на оплату электроэнергии. Это 100 дополнительных киловатт электроэнергии на каждого члена семьи. Воспользоваться могут люди, которые получают субсидии.

Средства будут рассчитываться по норме, но не более 300 киловатт на семью. Это 432 гривны на одного члена семьи, максимальная выплата – 1 296 гривен на домохозяйство.

