Какие льготы доступны пенсионерам?
Пенсионеры в украинцы могут претендовать на различные виды льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Среди таких льгот:
- Освобождение от уплаты земельного налога
Пенсионеры могут не платить земельный налог. Это касается только людей, которые вышли на пенсию по возрасту.
- Бесплатная коммуналка
Жители сел могут не платить за коммунальные услуги, если до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.
- Бесплатный проезд
Пенсионеры имеют право не платить за проезд в общественном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение.
- Бесплатная путевка в санаторий
Пенсионеры, которые вернулись из плена, могут воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий за государственный счет.
- Скидка на страховку авто
Пенсионерам, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, доступна 50% скидка на автострахование.
- Бесплатная юридическая помощь
Все пенсионеры могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Льгота возможна, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.
- Бесплатная парковка
На платных стоянках пенсионеры могут бесплатно парковать свое авто.
- Доплата за возраст
С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:
- по достижении 70 лет – 300 гривен;
- по достижении 75 лет – 456 гривен;
- по достижении 80 лет – 570 гривен.
Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен.