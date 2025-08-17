Какие льготы доступны пенсионерам?

Пенсионеры в украинцы могут претендовать на различные виды льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Среди таких льгот:

Освобождение от уплаты земельного налога

Пенсионеры могут не платить земельный налог. Это касается только людей, которые вышли на пенсию по возрасту.

Бесплатная коммуналка

Жители сел могут не платить за коммунальные услуги, если до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.

Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право не платить за проезд в общественном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение.

Бесплатная путевка в санаторий

Пенсионеры, которые вернулись из плена, могут воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий за государственный счет.

Скидка на страховку авто

Пенсионерам, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, доступна 50% скидка на автострахование.

Бесплатная юридическая помощь

Все пенсионеры могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Льгота возможна, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

Бесплатная парковка

На платных стоянках пенсионеры могут бесплатно парковать свое авто.

Доплата за возраст

С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:

по достижении 70 лет – 300 гривен;

по достижении 75 лет – 456 гривен;

по достижении 80 лет – 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен.