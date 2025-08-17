Какие льготы доступны пенсионерам?

Пенсионеры в украинцы могут претендовать на различные виды льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Среди таких льгот:

  • Освобождение от уплаты земельного налога

Пенсионеры могут не платить земельный налог. Это касается только людей, которые вышли на пенсию по возрасту.

  • Бесплатная коммуналка

Жители сел могут не платить за коммунальные услуги, если до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.

  • Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право не платить за проезд в общественном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение.

  • Бесплатная путевка в санаторий

Пенсионеры, которые вернулись из плена, могут воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий за государственный счет.

  • Скидка на страховку авто

Пенсионерам, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, доступна 50% скидка на автострахование.

  • Бесплатная юридическая помощь

Все пенсионеры могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Льгота возможна, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

  • Бесплатная парковка

На платных стоянках пенсионеры могут бесплатно парковать свое авто.

  • Доплата за возраст

С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:

  • по достижении 70 лет – 300 гривен;
  • по достижении 75 лет – 456 гривен;
  • по достижении 80 лет – 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен.