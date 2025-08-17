Які пільги доступні пенсіонерам?
Пенсіонери в українці можуть претендувати на різні види пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років
Серед таких пільг:
- Звільнення від сплати земельного податку
Пенсіонери можуть не платити земельний податок. Це стосується лише людей, які вийшли на пенсію за віком.
- Безкоштовна комуналка
Жителі сіл можуть не платити за комунальні послуги, якщо до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.
- Безкоштовний проїзд
Пенсіонери мають право не платити за проїзд у громадському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення.
- Безкоштовна путівка в санаторій
Пенсіонери, які повернулися з полону, можуть скористатися правом на безкоштовну путівку до санаторію за державний кошт.
- Знижка на страховку авто
Пенсіонерам, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, доступна 50% знижка на автострахування.
- Безкоштовна юридична допомога
Усі пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну й вторинну юридичну допомогу. Пільга можлива, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.
- Безкоштовна парковка
На платних стоянках пенсіонери можуть безкоштовно паркувати своє авто.
- Доплата за вік
З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:
- після досягнення 70 років – 300 гривень;
- після досягнення 75 років – 456 гривень;
- після досягнення 80 років – 570 гривень.
Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.