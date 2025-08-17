Які пільги доступні пенсіонерам?

Пенсіонери в українці можуть претендувати на різні види пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Серед таких пільг:

Звільнення від сплати земельного податку

Пенсіонери можуть не платити земельний податок. Це стосується лише людей, які вийшли на пенсію за віком.

Безкоштовна комуналка

Жителі сіл можуть не платити за комунальні послуги, якщо до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.

Безкоштовний проїзд

Пенсіонери мають право не платити за проїзд у громадському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення.

Безкоштовна путівка в санаторій

Пенсіонери, які повернулися з полону, можуть скористатися правом на безкоштовну путівку до санаторію за державний кошт.

Знижка на страховку авто

Пенсіонерам, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, доступна 50% знижка на автострахування.

Безкоштовна юридична допомога

Усі пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну й вторинну юридичну допомогу. Пільга можлива, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Безкоштовна парковка

На платних стоянках пенсіонери можуть безкоштовно паркувати своє авто.

Доплата за вік

З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:

після досягнення 70 років – 300 гривень;

після досягнення 75 років – 456 гривень;

після досягнення 80 років – 570 гривень.

Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.