Яка буде пенсія при 30 роках стажу?

При розрахунку пенсії враховується лише підтверджений стаж. Тобто, особа може працювати роками, але цей період не буде враховано, оскільки діяльність здійснювалась неофіційно, пише 24 Канал.

Розглянемо ситуацію, де особа:

має офіційний стаж 30 років;

дохід – 10 000 гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

30 років стажу зараз недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Проте, цього вистачить, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років. Розмір пенсії, залежно від вікової межі буде різним.

Якщо особа, за вказаних умов, вирішила вийти на пенсію у 63 роки, її виплата буде приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 30 офіційних років стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років вийти на пенсію буде вигідніше. Адже виплата буде більшою, приблизно – 4,3 тисячі гривень.



На що впливає страховий стаж / Скриншот пенсійний калькулятор

Нагадаємо! Ви можете самостійно розрахувати пенсію за спеціальною формулою.