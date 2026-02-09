Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Мінімум кількості стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році деякі з цих показників відкоригували. Тепер мінімуми стажу, залежно від віку такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Яка буде пенсія при стажі 40 років?

Окрім кількості стажу також врахуємо, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

При 40 роках стажу, особа зможе піти на заслужений відпочинок у будь-якому віці. Водночас цей вибір сильно впливає на кінцеву виплату.

Якщо враховувати обставини, наведені вище, пенсія в 60 років буде приблизно – 4,5 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 40 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

При виході на заслужений відпочинок у 63 роки, виплата складатиме уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо стаж 40 років і зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років виходити на пенсію найвигідніше. Пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 40 років, а зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?