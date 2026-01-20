Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році?

Наразі він становить 33 роки, пише 24 Канал з посиланням на начальницю відділу головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяну Васильєву.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, у 2026 році становить 33 роки. Річ у тім, що саме страховий стаж визначає, у якому віці людина може вийти на пенсію.

Але якщо українець або українка має менший страховий стаж, то пенсійний вік змінюється:

від 23 до 33 років стажу – людина стає пенсіонером чи пенсіонеркою у 63 роки;

від 15 до 23 років стажу – у 65 років.

Тобто, вік розмежований: 60, 63, і 65 років,

– пояснила Тетяна Васильєву.

Що робити тим, хто став пенсіонером у 2025 році?

Ті, хто досяг пенсійного віку у 2025 році, але звернувся за призначенням вже на початку 2026 року, мають знати важливий нюанс. Для таких осіб діють старі правила. Тобто для таких людей необхідний страховий стаж не 33 роки, а 32.

Що робити людям, яким бракує стажу?

Люди, яким бракує стажу, можуть його докупити. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

У 2026 році, аби до страхового стажу було зараховано один повний місяць, слід заплатити не менше від розміру мінімального страхового внеску.

Річ у тім, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 8 647 гривень. Тому з 1 січня змінився розмір мінімального страхового внеску.

Зверніть увагу! Він визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати.

