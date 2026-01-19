Скільки доплачують за понаднормові роки роботи?

Про те, на яку надбавку можна очікувати за "зайвий" стаж, 24 Канал розповідає із посиланням на PMG.ua.

У 2026 році відсоток доплати не переглядали. Він залишився на тому ж рівні – за кожний понаднормовий рік роботи плюс 1% від прожиткового мінімуму. Проте завдяки збільшенню прожиткового мінімуму до 2 595 гривень доплата все ж стане більшою. Тепер це 25,95 гривні за додатковий рік.

Важливо! За кожен понаднормовий рік роботи українці отримують менш як 26 гривень. Навіть якщо працівник має 10 "зайвих" років стажу – суттєвої надбавки він не отримає.

На скільки зросте пенсія після весняної індексації?

Водночас є надія на березневу індексацію пенсій. За попередніми розрахунками виплати можуть зрости до 15%. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Зверніть увагу! Розмір індексації залежить від темпів зростання зарплат та рівня інфляції.

Березнева індексація може стати суттєвим перерахунком. Нацбанк прогнозує інфляцію 2025 року на рівні 9,2%. А динаміка зарплат за останні три роки може становити близько 20%. Отже, прогнозований рівень індексації сягає 14,6%.

Як отримати необхідний страховий стаж?

Через зміни в законодавстві роки навчання в університеті (до 2004 року) можуть увійти до пенсійного стажу. Їх зарахують, якщо є відповідні документи, такі як диплом чи довідка.

Також є можливість докупити роки стажу. Проте з 2026 року такий варіант стане дорожчим. З січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 гривень до 8 647 гривень, разом з цим коригуються й суми виплат та внесків, розрахунок яких прив'язаний до цього показника.