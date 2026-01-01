Скільки коштуватиме один місяць страхового стажу у 2026 році?
Таким чином, для того, щоб у 2026 році до страхового стажу зарахували повний місяць, сума добровільного платежу має відповідати або перевищувати цей мінімальний поріг, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Загалом розмір мінімального страхового внеску визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто у 2026 році за один місяць страхового стажу треба буде заплатити не менше 1 902,34 гривні. А розрахунок відбувається так: 22% x 8 647 гривень.
Втім ті громадяни, які вже мають чинні договори добровільної участі та у 2026 році й надалі сплачуватимуть внески онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду, не потрібно переукладати угоди знову. Раніше укладені договори автоматично продовжені й залишатимуться чинний до 31 грудня 2026 року.
- Крім того, варто пам'ятати, що періодичність та розмір внесків кожен обирає самостійно. Кошти зараховуються до страхового стажу за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок ПФУ, а сплачувати їх можна як за себе, так і за інших осіб.
- Водночас добровільна сплата можлива лише за умови наявності інформації про людину в реєстрі зарахованих осіб і до моменту призначення пенсії.
Скільки років треба, щоб вийти на пенсію у 2026 році?
У 2026 році право на призначення пенсії за віком матимуть громадяни за таких умов: у 60 років треба мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки – не менше 23 років, а у 65 років – мінімум 15 років стажу, повідомляє ПФУ.
Натомість ті громадяни, які у 65 років матимуть менш як 15 років стажу, зможуть розраховувати лише на соціальну допомогу, а не на пенсію за віком.
Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію постійно зростатимуть, а триватиме цей процес до 2028 року. Відтак до цього часу для призначення пенсії знадобиться не менше 35 років стажу.
Зверніть увагу! Подати заяву на призначення пенсії можна особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця проживання, так і дистанційно через портал електронних послуг Фонду.
Яку пенсію отримуватимуть одинокі пенсіонери у 2026 році?
Одинокі пенсіонери, що не мають працездатних родичів, можуть отримувати соцнадбавки та соцдопомогу на догляд, яка прив'язана до прожиткового мінімуму. У 2026 році така допомога складає понад 1 тисячу гривень, оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб буде збільшений.
Статус "одинокий пенсіонер" визнається за відсутності працездатних дітей, онуків чи інших близьких, зобов'язаних утримувати особу, а доплати призначаються лише за цієї умови відповідно до закону. Крім того, щоб отримувати надбавки, людина повинна мати пенсію за віком і, у деяких випадках, потребувати стороннього догляду, підтвердженого медичною комісією.
Одинокі пенсіонери також можуть претендувати на вікові доплати до пенсії, якщо їх основна виплата не перевищує певного порогу: суми варіюються залежно від віку від 300 до 570 гривень.