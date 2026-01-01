Сколько будет стоить один месяц страхового стажа в 2026 году?

Таким образом, для того, чтобы в 2026 году в страховой стаж засчитали полный месяц, сумма добровольного платежа должна соответствовать или превышать этот минимальный порог, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В целом размер минимального страхового взноса определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть в 2026 году за один месяц страхового стажа надо будет заплатить не менее 1 902,34 гривны. А расчет происходит так: 22% x 8 647 гривен.

Впрочем те граждане, которые уже имеют действующие договоры добровольного участия и в 2026 году и в дальнейшем будут платить взносы онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда, не нужно перезаключать соглашения снова. Ранее заключенные договоры автоматически продлены и будут оставаться в силе до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, стоит помнить, что периодичность и размер взносов каждый выбирает самостоятельно. Средства засчитываются в страховой стаж за тот месяц, в котором они поступили на счет ПФУ, а платить их можно как за себя, так и за других лиц.

В то же время добровольная уплата возможна только при условии наличия информации о человеке в реестре зачисленных лиц и до момента назначения пенсии.

Сколько лет надо, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году право на назначение пенсии по возрасту будут иметь граждане при следующих условиях: в 60 лет надо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года – не менее 23 лет, а в 65 лет – минимум 15 лет стажа, сообщает ПФУ.

Зато те граждане, которые в 65 лет будут иметь менее 15 лет стажа, смогут рассчитывать только на социальную помощь, а не на пенсию по возрасту.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию постоянно будут расти, а продлится этот процесс до 2028 года. Поэтому к этому времени для назначения пенсии понадобится не менее 35 лет стажа.

Обратите внимание! Подать заявление на назначение пенсии можно лично в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места жительства, так и дистанционно через портал электронных услуг Фонда.

Какую пенсию будут получать одинокие пенсионеры в 2026 году?