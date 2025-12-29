Кто такие одинокие пенсионеры?
Пенсионера считают одиноким, если у него нет трудоспособных родственников, которые по закону обязаны содержать его, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Статус одинокого пенсионера предусматривает отсутствие у человека родственников независимо от места жительства. К ним относятся взрослые дети, внуки, правнуки, которые являются трудоспособными.
Согласно законодательству, одинокие пенсионеры могут получать от государства помощь на уход. Она привязана к размеру прожиточного минимума в Украине, который вырастет в 2026 году.
Какую помощь одинокий пенсионер может получить от государства?
У законе о социальной помощи лицам без права на пенсию и лицам с инвалидностью говорится о возможности назначения государственной помощи по уходу людям, которые:
- являются одинокими лицами;
- достигли 80-летнего возраста;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии;
- получают пенсию.
Размер государственной соцпомощи на уход за такими пенсионерами составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Напомним! В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных определили в размере 2 595 гривен, что на 234 гривен больше, чем было раньше.
Учитывая обновленный прожиточный минимум, соцпомощь на уход за одинокими пенсионерами с 1 января составит 1 038 гривен.
На какие доплаты имеют право одинокие пенсионеры?
По данным ПФУ, одинокие пенсионеры могут претендовать на доплаты к пенсии при достижении определенного возраста, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен. Заметим, что эти надбавки распространяются и на тех, кто не имеет статуса одинокого.
Какие компенсационные выплаты определены для пенсионеров:
- от 70 до 75 лет – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет - 456 гривен;
- от 80 лет – до 570 гривен.
Заметим! Начисление доплаты начинают со дня рождения пенсионера, поэтому в первый месяц получить ее можно не полностью, а пропорционально количеству дней.
Какую единовременную выплату могут получить одинокие пенсионеры?
- Пенсионеры в Украине могут рассчитывать на единовременную помощь от государства по программе "Зимняя поддержка" в размере 6 500 гривен. Получение выплаты предусмотрено до конца 2025 года.
- Единовременная выплата предназначена для наименее защищенных категорий населения, в частности одиноких пенсионеров. Чтобы получить помощь, нужно было обратиться за ней до 17 декабря.
- Условием для получения выплаты является размер пенсии, который не превышает 4 прожиточных минимумов для нетрудоспособных с учетом надбавки на уход, что составляет 50 гривен.