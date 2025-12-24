Какой в Украине пенсионный возраст?
Пенсионный возраст в Украине наступает с 60 лет, однако без необходимого количества стажа выход на пенсию придется отложить, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
По данным ПФУ, начальный возраст для выхода на пенсию в 60 лет актуален для тех украинцев, которые имеют не менее 32 лет страхового стажа. Такие требования действовали в 2025 году, а в 2026-м запланированы изменения.
Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы. Однако при ее отсутствии или если в ней нет записей, стаж устанавливают на основании других документов, выданных по месту работы, службы или учебы, а также архивными учреждениями.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту?
Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине по состоянию на 2025 год следующие:
- в 60 лет при наличии не менее 32 лет стажа;
- в 63 года со стажем от 22 до 32 лет;
- в 65 лет со стажем в 65 лет 15 – 22 года.
По условиям пенсионной реформы, ежегодно объем минимально необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту растет на год. Поэтому в 2026 году пенсионерами смогут стать граждане, которые имеют:
- минимум 33 года стажа в возрасте 60 лет;
- от 23 лет в возрасте 63 года;
- от 15 лет в возрасте 65 лет.
В случае отсутствия минимального страхового стажа в возрасте 65 лет, человек не имеет права на назначение пенсии и может получать от государства социальную помощь.
Обратите внимание! Некоторые категории работников имеют право на выход на пенсию раньше, чем в 60 лет. Например, если работа имела вредные или тяжелые условия труда.
Как узнать о количестве имеющегося страхового стажа?
Чтобы получить справку о стаже работы, не обязательно обращаться в Пенсионный фонд лично. Информацию можно получить онлайн. Эта услуга является бесплатной.
Информацию о страховом стаже содержат справки ОК-5 и ОК-7. Также в них указаны данные о суммах зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд.
Получить справки о страховом стаже можно через Дію или на вебпортале электронных услуг ПФУ. Сервисы генерируют их за считанные минуты.