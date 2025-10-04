Сколько лет стажа нужно для пенсии в Украине?

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений рассказал 24 Каналу, что ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. То есть если в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту нужно иметь 32 года стажа.

Интересно Украинцы могут потерять соцпомощь в октябре: как этого избежать

Приобрести необходимый стаж реально, если начать работать и платить страховые взносы не позднее 25 лет. Как отмечает Капинус, большинство украинцев имеют более 37,5 лет страхового стажа, поэтому выполнить условия вполне возможно.

Евгений Капинус Председатель правления Пенсионного фонда Украины Действующий стандарт выхода на пенсию был заложен еще в 2017 году. Возраст пенсии теперь зависит от продолжительности страхового стажа. То есть можно выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет – в зависимости от того, сколько лет человек работал и платил взносы.

Как еще раньше объясняли в ПФУ, ежегодно требование к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет растет на один год. Поэтому уже в 2028 году для назначения пенсии в этом возрасте нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Как выйти на пенсию, если стажа не хватает?

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут самостоятельно его увеличить через добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Эта возможность действует с 2004 года и позволяет засчитывать в стаж месяцы, за которые уплачен минимальный страховой взнос – на сегодня это 1 760 гривен. Взносы можно платить как регулярно, так и единовременно за прошлые периоды,

– объясняет председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

С марта 2023 года процедура значительно упростилась: заключить договор можно онлайн через вебпортал ПФУ, а взносы можно платить не только за себя, но и в пользу другого человека.

Интересно! По данным Пенсионного фонда, с момента запуска нового сервиса заключено более 11 тысяч договоров, осуществлено почти 53 тысячи платежей на сумму более 117 миллионов гривен

Что еще известно о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном