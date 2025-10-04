Скільки років стажу потрібно для пенсії в Україні?

Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній розповів 24 Каналу, що щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Тобто якщо у 2025 році для виходу на пенсію за віком потрібно мати 32 роки стажу.

Набути необхідний стаж реально, якщо почати працювати та сплачувати страхові внески не пізніше 25 років. Як зауважує Капінус, більшість українців мають понад 37,5 років страхового стажу, тож виконати умови цілком можливо.

Євгеній Капінус Голова правління Пенсійного фонду України Чинний стандарт виходу на пенсію був закладений ще у 2017 році. Вік пенсії тепер залежить від тривалості страхового стажу. Тобто можна вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років – залежно від того, скільки років людина працювала та сплачувала внески.

Як ще раніше пояснювали у ПФУ, щороку вимога до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростає на один рік. Тому вже у 2028 році для призначення пенсії у цьому віці потрібно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Як вийти на пенсію, якщо стажу не вистачає?

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть самостійно його збільшити через добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Ця можливість діє з 2004 року і дозволяє зараховувати до стажу місяці, за які сплачено мінімальний страховий внесок – на сьогодні це 1 760 гривень. Внески можна сплачувати як регулярно, так і одноразово за минулі періоди,

– пояснює голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

З березня 2023 року процедура значно спростилась: укласти договір можна онлайн через вебпортал ПФУ, а внески можна сплачувати не лише за себе, а й на користь іншої людини.

Цікаво! За даними Пенсійного фонду, із моменту запуску нового сервісу укладено понад 11 тисяч договорів, здійснено майже 53 тисячі платежів на суму понад 117 мільйонів гривень

