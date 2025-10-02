Як не втратити соцдопомогу у жовтні 2025 року?
"Дедлайном" було 1 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Читайте також Українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки: як скористатися новою програмою
Ще з 1 липня поточного року органи Пенсійного фонду почали виплату 39 видів державних соціальних допомог. Раніше ж вони надавалися органами соціального захисту.
Якщо Ви вже отримуєте виплат передбачену відповідними постановами – нічого не змінюється, але для отримання виплат Вам необхідно пройти особисто обов’язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року!
– йдеться на сайті ПФУ.
Пройти ідентифікацію можна таким чином:
- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації);
- за допомогою відеоконференцзв’язку;
- авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";
- посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.
Важливо! Якщо ідентифікація не відбулася до 1 жовтня, то виплата відповідної виплати буде призупинена.
Хто ще має пройти ідентифікацію?
Пройти фізичну ідентифікацію повинні ще люди, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості здійснювати виплати, або ж які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати. Про це йдеться у дописі ПФУ на Facebook.
Пройти ідентифікацію мають люди, що підпадають під такі критерії:
- особи, які не мають права на пенсію;
- особи з інвалідністю;
- одержувачі допомоги на догляд;
- особи з інвалідністю з дитинства;
- діти з інвалідністю.
Зауважте! Одержувачі державних соцдопомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати, для проходження ідентифікації мають звернутись до Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами.
Що ще слід знати про виплати в Україні?
В Україні розширили програму "Пакунок школяра". Відтепер можна витрачати гроші ще й на книги. Зокрема знайти магазини, де приймають оплату за програмою, можна за допомогою онлайн-дашборду.
Крім того, у деяких пенсіонерів можуть зрости пенсії. Йдеться про літніх людей віком від 70 років.