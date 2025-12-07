Частина банків ще проводять виплату. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Що відомо про виплату 6500 гривень?

На виплату 6500 гривень вже подалися 323 443 українці.

Її можна оформити через Дію або у відділенні Пенсійного фонду. Кінцевий термін – 17 грудня.

Допомогу можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити отримані 6 500 гривень можна на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їхнього надходження.

Зверніть увагу! Про всі програми в межах Зимової підтримки для громадян і бізнесу можна ознайомитися на платформі zyma.gov.ua.

Інші соціальні виплати