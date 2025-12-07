Частина банків ще проводять виплату. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.
Що відомо про виплату 6500 гривень?
На виплату 6500 гривень вже подалися 323 443 українці.
Її можна оформити через Дію або у відділенні Пенсійного фонду. Кінцевий термін – 17 грудня.
Допомогу можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки:
діти під опікою чи піклуванням;
діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
діти із малозабезпечених сімей;
люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Витратити отримані 6 500 гривень можна на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їхнього надходження.
Зверніть увагу! Про всі програми в межах Зимової підтримки для громадян і бізнесу можна ознайомитися на платформі zyma.gov.ua.
Інші соціальні виплати
З нового року українські батьки отримають одноразову виплату 50 000 гривень при народженні дитини. Також будуть додаткові виплати та компенсації дітям до 6 років.
Окрім того, українці можуть оформити "зимову тисячу". Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року.
З 2026 року також стартує програма безоплатного медичного обстеження для осіб старше 40 років. Кожен учасник після підтвердження участі отримає 2000 гривень.