Про це пише 24 Канал. Пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит УНІАН повідомила, що на фінансування програми скринінгів здоров’я передбачено суму в 10 мільярдів гривень.

Дивіться також Виплата за віком чи по інвалідності: яка пенсія більш вигідна в Україні

Яку допомогу отримають українці за 40 років?

У пресслужбі повідомили, що кожна людина після досягнення 40 років отримає сповіщення в застосунку "Дія" рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров’я.

Після того, як участь підтвердять, на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 грн, які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Обстеження проходитиме в межах одного візиту – тривалістю 60-90 хвилин. Після завершення послуга оплачується "Дія.Карткою" прямо в медичному закладі,

– пояснюють у виданні.

У МОЗ наголошують, що пакет сформований на основі доказової медицини. До нього входять:

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

У міністерстві зазначають, що саме після 40 років різко зростають ризики розвитку хронічних захворювань. Мета програми спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я.

Крім цього, під час скринінгу здоровʼя лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати. Пацієнти зможуть отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Що відомо про соціальні виплати в Україні?