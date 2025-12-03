Об этом пишет 24 Канал. Пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН сообщила, что на финансирование программы скринингов здоровья предусмотрена сумма в 10 миллиардов гривен.

Смотрите также Выплата по возрасту или по инвалидности: какая пенсия более выгодна в Украине

Какую помощь получат украинцы за 40 лет?

В пресс-службе сообщили, что каждый человек по достижении 40 лет получит оповещение в приложении "Дія" ровно через 30 дней после дня рождения. В сообщении будет предложение пройти скрининг здоровья.

После того, как участие подтвердят, на специальную "Дія.Картку" автоматически начислят 2000 грн, которые можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Обследование будет проходить в пределах одного визита – продолжительностью 60-90 минут. После завершения услуга оплачивается "Дія.Карткой" прямо в медицинском учреждении,

– объясняют в издании.

В Минздраве отмечают, что пакет сформирован на основе доказательной медицины. В него входят:

физикальное обследование – измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;

опрос по образу жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;

лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям – электролиты, креатинин сывороточный, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;

оценка ментального здоровья – короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;

консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формирование персонализированных рекомендаций.

В министерстве отмечают, что именно после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний. Цель программы направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

Кроме этого, во время скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты. Пациенты смогут получать такие лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Что известно о социальных выплатах в Украине?