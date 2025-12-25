Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

Як оформити інвалідність у 2026 році?

Тепер обов'язковою стане аудіофіксація роботи експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування. Без неї не обійтися під час проведення очного оцінювання, виїзного оцінювання за місцем перебування/лікування людини, а також оцінювання з використанням методів і засобів телемедицини (телевідеоконсультування).

Раніше таку фіксацію могли здійснювати за власною ініціативою експертної команди.

Цікаво, що при цьому відеофіксація не є обов'язковою. Іще аудіо- та/або відеофіксацію розгляду справи може проводити людина, щодо якої проводиться оцінювання, або її уповноважений представник.

Обов'язкова аудіофіксація розгляду справи не здійснюється лише під час заочного оцінювання (проте експертна команда може фіксувати заочний розгляд за допомогою аудіозапису за власною ініціативою),

– додали у МОЗ.

Відомство наголосило, що фіксацію мають робити з тактовністю, ввічливістю, витримкою та повагою. Та публічно використовувати записи без згоди осіб, що присутні на них, не можна.

Закладам охорони здоров'я рекомендовано:

розробити та розмістити наліпки на дверях кабінетів, де проводиться оцінювання, із повідомленням про аудіофіксацію;

на початку засідання експертної команди чітко проговорювати інформацію про початок оцінювання, склад команди (назва, прізвища, імена та по батькові членів команди), а також попередження, що весь процес оцінювання фіксується за допомогою аудіозапису.

Аудіозапис, який зробила експертна команда, має зберігатися у закладі охорони здоров'я, де була сформована експертна команда, протягом трьох років.

