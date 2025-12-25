Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Смотрите также Помощь для людей с инвалидностью: какие пенсии и льготы для I, II и III групп в 2026 году

Как оформить инвалидность в 2026 году?

Теперь обязательной станет аудиофиксация работы экспертной команды, которая оценивает повседневное функционирование. Без нее не обойтись при проведении очного оценивания, выездного оценивания по месту пребывания/лечения человека, а также оценивания с использованием методов и средств телемедицины (телевидеоконсультирование).

Ранее такую фиксацию могли осуществлять по собственной инициативе экспертной команды.

Интересно, что при этом видеофиксация не является обязательной. Еще аудио- и/или видеофиксацию рассмотрения дела может проводить человек, в отношении которого проводится оценивание, или его уполномоченный представитель.

Обязательная аудиофиксация рассмотрения дела не осуществляется только во время заочного оценивания (однако экспертная команда может фиксировать заочное рассмотрение с помощью аудиозаписи по собственной инициативе),

– добавили в Минздраве.

Ведомство отметило, что фиксацию должны делать с тактичностью, вежливостью, выдержкой и уважением. И публично использовать записи без согласия лиц, присутствующих на них, нельзя.

Учреждениям здравоохранения рекомендовано:

разработать и разместить наклейки на дверях кабинетов, где проводится оценивание, с сообщением об аудиофиксации;

в начале заседания экспертной команды четко проговаривать информацию о начале оценивания, состав команды (название, фамилии, имена и отчества членов команды), а также предупреждение, что весь процесс оценивания фиксируется с помощью аудиозаписи.

Аудиозапись, который сделала экспертная команда, должна храниться в учреждении здравоохранения, где была сформирована экспертная команда, в течение трех лет.

Какой будет пенсия по инвалидности в 2026 году?

Она должна несколько возрасти. Наибольшие изменения коснутся ветеранов и лиц, чья инвалидность связана с боевыми действиями.