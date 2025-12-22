Яка пенсія для людей з інвалідністю?

Люди, які частково або повністю втратили працездатність, зможуть у 2026 році отримувати пенсію по інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак пенсійні виплати призначаються лише за наявності у людини з інвалідністю страхового стажу від 1 до 15 років. При цьому тривалість необхідного стажу залежить від віку, в якому була вона втратила працездатність.

Розмір пенсії залежатиме від пенсії за віком, на яку має право особа. Він обчислюється у відсотках залежно від групи інвалідності:

для осіб з I групою інвалідності – 100% від пенсії за віком;

для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком;

для українців з ІІІ групою інвалідності – 50% від пенсії за віком.

Під час призначення пенсії до наявного у людини страхового стажу додають період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,

– наголошують у ПФУ.

Важливо! Призначають пенсію з дня, коли встановлена та чи інша група інвалідності, якщо особа подала заяву не пізніше трьох місяців від цього моменту. Якщо людина не вклалася у ці 3 місяці – тоді з дня звернення за пенсією.

Які пільги для людей з інвалідністю?

Люди з інвалідністю можуть також скористатися низкою пільг, передбачених законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю".

Зокрема, вони можуть скористатися:

безкоштовними програмами реабілітації та забезпечення технічними засобами (протезами, візками, слуховими апаратами тощо);

санаторно-курортним лікуванням за медичними показаннями;

участю у програмі "Доступні ліки";

правом на 50% знижку на ліки за рецептами (для осіб з І та ІІ групою);

першочерговим правом на поліпшення житлових умов;

пріоритетним пропуском через кордон (для осіб з І групою);

безкоштовним проїздом у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) – для осіб І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю;

безоплатними ліками – для отримувачів мінімальної пенсії або держдопомоги (за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні).

Щоб скористатися пільгами, людина з інвалідністю має показати відповідне посвідчення, яке дає право на них.

Важливо! Комунальні пільги для людей з інвалідністю зазвичай не передбачені. Виняток становлять особи з інвалідністю внаслідок війни, які повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг за нормою 21 метра квадратного на особу та 10,5 на сім’ю.

Які виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни?