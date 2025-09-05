Як призначають пенсію по інвалідності?
Пенсію по інвалідності військовим призначають за іншими правилами, ніж для цивільних. Виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
За цим законом, пенсія по інвалідності захисникам призначають індивідуально – у відсотках від їхнього грошового забезпечення.
- Розмір пенсійних виплат залежить також від причини, з якої військовий отримав інвалідність.
- Причину, а також час настання та термін інвалідності визначається під час проведення медико-санітарної експертизи.
Який розмір пенсій по інвалідності?
Розмір пенсій відрізнятиметься залежно від того, отримав військовий інвалідність внаслідок війни чи ні.
Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у таких відсотках від грошового забезпечення:
- для І групи інвалідності – 100%;
- для ІІ групи інвалідності – 80%;
- для ІІІ групи інвалідності – 60%.
Ті, хто набув інвалідність не внаслідок війни, можуть розраховувати на таку частку від грошового забезпечення:
- для І групи – 70%;
- для ІІ групи – 60%;
- для ІІІ групи – 40%.
Втім, держава встановила мінімальний розмір пенсій, які мають отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни:
- І група – 16 847 гривень;
- ІІ група – 13 822 гривні;
- ІІІ група – 9 478 гривень.
Важливо! Пенсія військовим з інвалідністю призначається у випадку встановлення інвалідності під час проходження військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або ж після закінчення цього тримісячного строку, якщо інвалідність стала наслідком захворювань, що виникли під час служби.
Пенсії по інвалідності в України: що відомо?
- Пенсії по інвалідності виплачують не лише військовим, але й цивільним. Їхній розмір визначається залежно від причин встановлення інвалідності, тривалості страхового стажу та віку людини. Пенсійні виплати по інвалідності розраховуються у відсотках від пенсії за віком – для I групи це 100%, для II групи - 90%, а для III групи – 50%.
- Для оформлення пенсії у зв'язку з інвалідністю українцям необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна не лише особисто, але й через законного представника.
- Варто зазначити, що у певних ситуаціях пенсія по інвалідності може бути призначена навіть без необхідного страхового стажу. Це, власне, стосується людей, які стали інвалідами під час строкової військової служби.