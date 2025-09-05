Як призначають пенсію по інвалідності?

Пенсію по інвалідності військовим призначають за іншими правилами, ніж для цивільних. Виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За цим законом, пенсія по інвалідності захисникам призначають індивідуально – у відсотках від їхнього грошового забезпечення.

Розмір пенсійних виплат залежить також від причини, з якої військовий отримав інвалідність.

Причину, а також час настання та термін інвалідності визначається під час проведення медико-санітарної експертизи.

Який розмір пенсій по інвалідності?

Розмір пенсій відрізнятиметься залежно від того, отримав військовий інвалідність внаслідок війни чи ні.

Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у таких відсотках від грошового забезпечення:

для І групи інвалідності – 100%;

для ІІ групи інвалідності – 80%;

для ІІІ групи інвалідності – 60%.

Ті, хто набув інвалідність не внаслідок війни, можуть розраховувати на таку частку від грошового забезпечення:

для І групи – 70%;

для ІІ групи – 60%;

для ІІІ групи – 40%.

Втім, держава встановила мінімальний розмір пенсій, які мають отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривні;

ІІІ група – 9 478 гривень.

Важливо! Пенсія військовим з інвалідністю призначається у випадку встановлення інвалідності під час проходження військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або ж після закінчення цього тримісячного строку, якщо інвалідність стала наслідком захворювань, що виникли під час служби.

Пенсії по інвалідності в України: що відомо?