Как назначают пенсию по инвалидности?

Пенсию по инвалидности военным назначают по другим правилам, чем для гражданских. Выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Почти 800 таможенников, налоговиков и прокуроров потеряли "инвалидность" после проверки Минздрава

По этому закону, пенсия по инвалидности защитникам назначают индивидуально – в процентах от их денежного обеспечения.

Размер пенсионных выплат зависит также от причины, по которой военный получил инвалидность.

Причину, а также время наступления и срок инвалидности определяется при проведении медико-санитарной экспертизы.

Какой размер пенсий по инвалидности?

Размер пенсий будет отличаться в зависимости от того, получил военный инвалидность вследствие войны или нет.

Лицам с инвалидностью из-за войны пенсию назначают в таких процентах от денежного обеспечения:

для I группы инвалидности – 100%;

для II группы инвалидности – 80%;

для III группы инвалидности – 60%.

Те, кто приобрел инвалидность не вследствие войны, могут рассчитывать на такую долю от денежного обеспечения:

для І группы – 70%;

для ІІ группы – 60%;

для III группы – 40%.

Впрочем, государство установило минимальный размер пенсий, которые должны получать лица с инвалидностью вследствие войны:

I группа – 16 847 гривен;

II группа – 13 822 гривны;

III группа – 9 478 гривен.

Важно! Пенсия военным с инвалидностью назначается в случае установления инвалидности во время прохождения военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или после окончания этого трехмесячного срока, если инвалидность стала следствием заболеваний, возникших во время службы.

Пенсии по инвалидности в Украине: что известно?