Как назначают пенсию по инвалидности?
Пенсию по инвалидности военным назначают по другим правилам, чем для гражданских. Выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
По этому закону, пенсия по инвалидности защитникам назначают индивидуально – в процентах от их денежного обеспечения.
- Размер пенсионных выплат зависит также от причины, по которой военный получил инвалидность.
- Причину, а также время наступления и срок инвалидности определяется при проведении медико-санитарной экспертизы.
Какой размер пенсий по инвалидности?
Размер пенсий будет отличаться в зависимости от того, получил военный инвалидность вследствие войны или нет.
Лицам с инвалидностью из-за войны пенсию назначают в таких процентах от денежного обеспечения:
- для I группы инвалидности – 100%;
- для II группы инвалидности – 80%;
- для III группы инвалидности – 60%.
Те, кто приобрел инвалидность не вследствие войны, могут рассчитывать на такую долю от денежного обеспечения:
- для І группы – 70%;
- для ІІ группы – 60%;
- для III группы – 40%.
Впрочем, государство установило минимальный размер пенсий, которые должны получать лица с инвалидностью вследствие войны:
- I группа – 16 847 гривен;
- II группа – 13 822 гривны;
- III группа – 9 478 гривен.
Важно! Пенсия военным с инвалидностью назначается в случае установления инвалидности во время прохождения военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или после окончания этого трехмесячного срока, если инвалидность стала следствием заболеваний, возникших во время службы.
Пенсии по инвалидности в Украине: что известно?
- Пенсии по инвалидности выплачивают не только военным, но и гражданским. Их размер определяется в зависимости от причин установления инвалидности, продолжительности страхового стажа и возраста человека. Пенсионные выплаты по инвалидности рассчитываются в процентах от пенсии по возрасту – для I группы это 100%, для II группы - 90%, а для III группы – 50%.
- Для оформления пенсии в связи с инвалидностью украинцам необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно не только лично, но и через законного представителя.
- Стоит отметить, что в определенных ситуациях пенсия по инвалидности может быть назначена даже без необходимого страхового стажа. Это, собственно, касается людей, которые стали инвалидами во время срочной военной службы.