Изменятся ли пенсии по инвалидности в сентябре?
Пенсии по инвалидности в сентябре, по-прежнему, будет зависеть от ряда факторов. Однако повышать размер выплат украинцам не планируют, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Пенсия обернулась долгом: как харьковчанину насчитали "лишних" 70 тысяч гривен
Людям с инвалидностью пенсию будут назначать, учитывая следующие факторы:
- обстоятельства получения инвалидности;
- размер приобретенного страхового стажа;
- возраст приобретения человеком инвалидности и тому подобное.
Пенсия назначается людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена,
– отмечает ПФУ.
Какой размер пенсии по инвалидности?
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту. При этом в страховой стаж, необходимого для пенсии по возрасту, засчитывают период со дня установления инвалидности до достижения человеком 60 лет,
Люди с инвалидностью могут рассчитывать на такой процент выплат:
- I группы – 100% от пенсии по возрасту;
II группы – 90% от пенсии по возрасту;
III группы – 50% от пенсии по возрасту.
Вместе с тем выплаты людям с инвалидностью не могут быть ниже:
- для людей с инвалидностью I группы – 3 232 гривны;
- для лиц с инвалидностью II и III группы, которые не работают – 2 520 гривен;
- для людей с инвалидностью II или III группы, работающих – 2 093 гривны.
Важно! Пенсия по инвалидности начисляется со дня установления инвалидности, но при условии, что человек подал заявление в течение трех месяцев. Если же обращение произошло позже, то выплаты назначают с даты подачи заявления.
Пенсии по инвалидности в Украине: что известно?
- Чтобы получить пенсию по инвалидности в Украине необходимо обратиться в Пенсионный фонд с перечнем документов. Подать их можно лично или через законного представителя. Людям с инвалидностью пенсионного возраста выплаты по инвалидности назначают пожизненно.
- Существуют случаи, когда пенсию по инвалидности человеку могут назначить даже при отсутствии необходимого размера стажа. Это касается, например, лиц, которые получили инвалидность во время прохождения срочной военной службы.
- Сейчас в Украине планируют пенсионную реформу. По ней, в частности, хотят изменить поддержку для людей с инвалидностью, чтобы она зависела от степени утраты трудоспособности, а не от формальной группы.