Действительно ли в Украине можно будет получать две пенсии?

В Украине в течение ближайших 100 дней планируют презентовать новую пенсионную реформу. Она предусматривает введение второй, накопительной пенсии, а также ряд изменений в системе социальных выплат, передает 24 Канал на Минсоцполитики.

Детали и конкретные суммы пока не раскрывают, ведь проект должен пройти согласование правительства и парламента. Известно лишь, что накопительная пенсия будет действовать параллельно с солидарной системой и может стать обязательной после многолетних отложений.

Что предлагают изменить:

солидарная пенсия больше будет зависеть от размера и продолжительности уплаченных взносов;

накопительная пенсия будет работать на индивидуальных счетах граждан;

появятся профессиональные пенсии для отдельных специальностей;

обновят правила расчета прожиточного минимума и социальной помощи;

предусмотрят увеличение выплат при рождении ребенка;

для переселенцев создадут "единое окно" для получения помощи;

поддержка людей с инвалидностью будет зависеть от степени утраты трудоспособности, а не от формальной группы.

Отдельно правительство планирует принять Социальный кодекс – единый документ, что собьет воедино все правила социальной поддержки.