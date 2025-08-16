Какая помощь на погребение в Украине?

Тогда средства выплачиваются лицам, которые осуществили погребение, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для получения такой помощи следует обратиться в любой Пенсионный фонд. Тогда фонд выплатит деньги путем зачисления на банковский счет лица, которое осуществляло погребение.

Однако если у получателя отсутствует банковский счет, то это не является проблемой: выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка". Для этого заявитель в любом отделении Ощадбанка должен обратиться с паспортом и идентификационным кодом.

Важно! Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничивается во времени, отметили в ПФУ.

Размер помощи зависит от закона, в соответствии с которым пенсионер или пенсионерка получали пенсию. Например, если лицо получало пенсию согласно ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии.

Однако она не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Однако это не касается лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.

Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи – две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти,

– объяснили в ПФУ.

Важно! Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством.