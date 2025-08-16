Яка допомога на поховання в Україні?

Тоді кошти виплачуються особам, які здійснили поховання, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Чи можна отримати пенсію по втраті годувальника, якщо померлий не мав стажу

Для отримання такої допомоги слід звернутися до будь-якого Пенсійного фонду. Тоді фонд виплатить гроші шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Однак якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то це не є проблемою: виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Для цього заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку має звернутися із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Важливо! Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі, наголосили у ПФУ.

Розмір допомоги залежить від закону, відповідно до якого пенсіонер чи пенсіонерка отримували пенсію. Наприклад, якщо особа одержувала пенсію згідно з ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії.

Однак вона не може бути менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Проте це не стосується осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету.

Для тих, кому пенсію було призначено відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті,

– пояснили у ПФУ.

Важливо! Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.