Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника доступна його родичам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це можуть бути:

Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

Діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів для існування, але й які самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Випадок, коли померлий не мав стажу

Пенсію по втраті годувальника за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" не призначать, якщо у годувальника немає необхідного стажу. Цей стаж має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 40 років, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо він накопичив щонайменше 9 років страхового стажу.

Якщо стажу немає, то Пенсійний фонд у призначенні пенсії відмовить. Тоді може бути розглянуто питання про призначення державної соціальної допомоги в органах соціального захисту.