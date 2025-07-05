Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца доступна его родственникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это могут быть:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но и которые сами получали пенсию, имеют право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Случай, когда умерший не имел стажа

Пенсию по потере кормильца по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не назначат, если у кормильца нет необходимого стажа. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

К примеру, если кормилец умер в возрасте 40 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 9 лет страхового стажа.

Если стажа нет, то Пенсионный фонд в назначении пенсии откажет. Тогда может быть рассмотрен вопрос о назначении государственной социальной помощи в органах социальной защиты.