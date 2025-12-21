Про нові деталі резонансної справи розповідає 24 Канал із посиланням на сюжет "1+1".

Як пояснили свою відмову у послузі у "ПриватБанку"?

Під час бою у жовтні 2025 року військовий втратив свій мобільний телефон. Відновити номер не вдалось, тож він намагався відновити хоча б доступ до своєї банківської картки. Разом із медичною кураторкою Аліною Руслан поїхав до відділення "ПриватБанку" в столиці.

За словами хлопця, менеджерка погодилась видати картку, однак зазначила, що має зробити фото військового в руці із карткою. Кураторка пояснила, що це неможливо, адже Руслан має високу ампутацію обох рук. Попри це працівниця відмовилась видавати картку, оскільки це суперечить правилам.

Після чого сказала "як з'явиться протез, потім приходьте за карткою",

– додав ветеран.

Аліна запропонувала потримати карту біля військового своєю рукою, аби зробити фото. Після тривалих вмовлянь працівниця погодилась, однак, за її словами, банк таке фото не прийняв і нібито одразу відхилив запит.

Після цього кураторка звернулась до Національного банку України, однак і там, за її словами, ситуацію не вирішили. Аліна наголосила, що таке ставлення неприпустиме і разом із командиром патронатної служби офіцеркою ЦВС 3 ОШБр ЗСУ Оленою "Гайкою" Толкачовою надала ситуації публічного розголосу у соцмережах.

Що відомо про ветерана Руслана Книша?

Руслан Книш народився на Донеччині у містечку Селидове. З дитинства захоплювався поезією – свій перший вірш написав у 14 років. У 18 років він зробив свій свідомий вибір стати на захист Батьківщини, вирушивши на фронт. Служив на Донецькому та Харківському напрямках.

У свої 20 років військовий має уже 5 поранень. Найважче з них отримав наприкінці жовтня внаслідок удару FPV-дрона. Травми виявились критичними – лікарям довелось ампутувати всі чотири кінцівки. Після поранення хлопець перебував у комі 10 днів.

"Це поранення найважче, бо немає чотирьох кінцівок. Тіло швидко заживає, а от морально було дуже важко прийняти нового себе", – каже Руслан.

Як відреагувало керівництво "ПриватБанку"?