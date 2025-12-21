О новых деталях резонансного дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на сюжет "1+1".

Как объяснили свой отказ в услуге в "ПриватБанке"?

Во время боя в октябре 2025 года военный потерял свой мобильный телефон. Восстановить номер не удалось, поэтому он пытался восстановить хотя бы доступ к своей банковской карте. Вместе с медицинской кураторкой Алиной Руслан поехал в отделение "ПриватБанка" в столице.

По словам парня, менеджер согласилась выдать карточку, однако отметила, что должна сделать фото военного в руке с карточкой. Куратор объяснила, что это невозможно, ведь Руслан имеет высокую ампутацию обеих рук. Несмотря на это работница отказалась выдавать карточку, поскольку это противоречит правилам.

После чего сказала "как появится протез, потом приходите за карточкой",

– добавил ветеран.

Алина предложила подержать карту у военного своей рукой, чтобы сделать фото. После длительных уговоров работница согласилась, однако, по ее словам, банк такое фото не принял и якобы сразу отклонил запрос.

После этого куратор обратилась в Национальный банк Украины, однако и там, по ее словам, ситуацию не решили. Алина отметила, что такое отношение недопустимо и вместе с командиром патронатной службы офицером ЦВС 3 ОШБр ВСУ Еленой "Гайкой" Толкачевой предоставила ситуации публичную огласку в соцсетях.

Что известно о ветеране Руслане Кныше?

Руслан Кныш родился в Донецкой области в городке Селидово. С детства увлекался поэзией – свое первое стихотворение написал в 14 лет. В 18 лет он сделал свой сознательный выбор стать на защиту Родины, отправившись на фронт. Служил на Донецком и Харьковском направлениях.

В свои 20 лет военный имеет уже 5 ранений. Самое тяжелое из них получил в конце октября в результате удара FPV-дрона. Травмы оказались критическими – врачам пришлось ампутировать все четыре конечности. После ранения парень находился в коме 10 дней.

"Это ранение самое тяжелое, потому что нет четырех конечностей. Тело быстро заживает, а вот морально было очень трудно принять нового себя", – говорит Руслан.

Как отреагировало руководство "ПриватБанка"?