На скільки збільшать пенсії по інвалідності?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки. Підвищення проведуть автоматично, тож звертатися до пенсійного фонду не потрібно.

Станом на кінець 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню.

Однак уже у 2026 році він зросте на 234 гривні, тобто буде 2 595 гривень. Відповідно збільшиться і розмір мінімальної пенсії.

Нагадаємо, держава визначає розмір пенсії за інвалідністю у відсотках від пенсії за віком:

100% – для осіб з І групою,

90% – для осіб з ІІ групою,

50% – для осіб ІІІ групою.

Отже, для цивільних осіб з інвалідністю радикальних змін у розрахунку не передбачено, однак мінімальна пенсійна виплата тепер не зможе бути нижчою за новий прожитковий мінімум – 2 595 гривень.

Чия пенсія зросте більше?

Найвідчутніші зміни стосуватимуться ветеранів та осіб, чия інвалідність пов'язана з бойовими діями. Мінімальні виплати тут визначені як кратний коефіцієнт до прожиткового мінімуму, тож у 2026 році такі люди отримуватимуть:

І група – 16 867,50 гривні (замість 15 346,50 гривні);

ІІ група – 13 623,75 гривні (замість 12 395,25 гривні);

ІІІ група – 9 342 гривні (замість 8 499,60 гривні).

Зверніть увагу! Для ветеранів та учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років, передбачена щомісячна адресна допомога у розмірі 650% від прожиткового мінімуму, що з 2026 року становитиме 16 867,50 гривні.

Окрім того, за даними Міністерства фінансів України, з 1 березня 2026 року буде здійснено щорічну індексацію пенсій, але коефіцієнт зростання визначать напередодні в лютому.

Як отримати пенсію по інвалідності?