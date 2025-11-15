Деталі оформлення заявки на отримання грошової допомоги розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що треба зробити для отримання 1000 гривень?

Оформити заявку на отримання грошової виплати можна онлайн або ж у відділенні Укрпошти.

Подати заявку через застосунок Дія можна вже з 15 листопада. Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек".

Зауважте! Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року.

Отримані кошти дозволяється спрямовувати на сплату житлово-комунальних послуг, купівлю медикаментів, харчових продуктів вітчизняного виробництва (окрім підакцизних товарів), книжкової продукції, а також на здійснення благодійних пожертв або оплату поштових послуг.

Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

Якщо ж пенсія надходить на банківський рахунок і особа не користується Дією, то з 18 листопада по 24 грудня включно вона може особисто звернутися до відділення Укрпошти та подати письмову заяву.

Кошти, отримані через Укрпошту, дозволено витрачати на товари українського виробництва, що продаються в АТ "Укрпошта", а також на оплату послуг у її відділеннях, зокрема поштових, комунальних та переказів донатів на підтримку Сил Оборони.

