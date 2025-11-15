Детали оформления заявки на получение денежной помощи рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что нужно сделать для получения 1000 гривен?

Оформить заявку на получение денежной выплаты можно онлайн или в отделении Укрпочты.

Подать заявку через приложение Дія можно уже с 15 ноября. После подачи вы получите подтверждение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбек".

Обратите внимание! Срок подачи заявки – до 24 декабря 2025 года.

Полученные средства разрешается направлять на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку медикаментов, пищевых продуктов отечественного производства (кроме подакцизных товаров), книжной продукции, а также на осуществление благотворительных пожертвований или оплату почтовых услуг.

Использовать их нужно до 30 июня 2026 года.

Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на тот специальный счет, на который поступает пенсия или помощь. Для этого ничего не надо делать дополнительно.

Если же пенсия поступает на банковский счет и лицо не пользуется Дией, то с 18 ноября по 24 декабря включительно она может лично обратиться в отделение Укрпочты и подать письменное заявление.

Средства, полученные через Укрпочту, разрешено тратить на товары украинского производства, продаваемые в АО "Укрпочта", а также на оплату услуг в ее отделениях, в частности почтовых, коммунальных и переводов донатов в поддержку Сил Обороны.

Что известно о программе?