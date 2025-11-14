Сколько людей получат "зимнюю тысячу"?

Она стартует уже с 15 ноября, пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.

Юлия Свириденко доложила и о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных общин – финансирование обеспечиваем. Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей – чиновники представят публично все детали,

– написал Зеленский.

Он отметил, что в прошлом году более чем 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой. И на эту зиму предполагается не меньший объем.

Напомним, что Юлия Свириденко 13 ноября рассказала о ключевом элементе поддержки. Речь идет о единовременной выплате в размере 1 000 гривен для каждого гражданина, кто сейчас в Украине.

Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1 000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка,

– добавила Свириденко.

Средства можно получить, подав заявку в один из двух способов:

в приложении "Дія" – после обработки заявки деньги поступят на карту "Нацкешбек". Потратить можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность, донаты. в отделении Укрпочты – выплата придет на специальный счет. Средства, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Важно! Воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.

Что еще известно о поддержке?