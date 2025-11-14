Сколько людей получат "зимнюю тысячу"?
Она стартует уже с 15 ноября, пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.
Юлия Свириденко доложила и о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных общин – финансирование обеспечиваем. Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей – чиновники представят публично все детали,
– написал Зеленский.
Он отметил, что в прошлом году более чем 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой. И на эту зиму предполагается не меньший объем.
Напомним, что Юлия Свириденко 13 ноября рассказала о ключевом элементе поддержки. Речь идет о единовременной выплате в размере 1 000 гривен для каждого гражданина, кто сейчас в Украине.
Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1 000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка,
– добавила Свириденко.
Средства можно получить, подав заявку в один из двух способов:
- в приложении "Дія" – после обработки заявки деньги поступят на карту "Нацкешбек". Потратить можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность, донаты.
- в отделении Укрпочты – выплата придет на специальный счет. Средства, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.
Важно! Воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.
Что еще известно о поддержке?
- СМИ писали, что украинское правительство выделяет на "зимнюю тысячу" 11 миллиардов гривен. Для этого решили перераспределить расходы из других программ социальной поддержки.
- Таким образом правительство предлагает уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,042 миллиардов гривен, а также по программе "Поддержка малообеспеченных семей" на 1,483 миллиарда гривен.