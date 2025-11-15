Какие годы страхового стажа не засчитываются?

С 2026 года часть украинцев может остаться без права на пенсию, даже если имеют за плечами десятки лет работы. Ведь не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж, от которого напрямую зависит возможность оформить выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, в страховой стаж не входят те годы, когда за работника не платили единый социальный взнос (или сокращенно ЕСВ). Если более конкретно, это касается:

работы без официального оформления;

гражданско-правовых договоров до 2016 года, когда взносы не перечислялись;

обучения в вузах и колледжах после 2004 года, ведь оно не является страховым периодом;

работы до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке.

Впрочем, периоды работы до 2004 года можно подтвердить. Для этого нужно предоставить справки, акты сверки или свидетельства коллег, которые подтвердят факт занятости.

Что изменилось в требованиях для выхода на пенсию?

Пенсионный фонд Украины отмечает, ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию постепенно повышаются. Это означает, что украинцам нужно иметь все больше официально подтвержденных лет работы, чтобы получить право на выплаты от государства.

Так, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, а уже в 2026 году эта планка возрастет до 33 лет.

Важно! Для тех, кто планирует выходить на пенсию позже, в 65 лет. Однако минимальное требование остается неизменным и составляет 15 лет стажа.

Что стоит пенсионерам знать о трудовой книжке?