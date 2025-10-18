Как сохранить трудовой стаж без трудовой книжки?
Верховная Рада обязала перевести их в электронный формат до 1 июня 2026 года. Это позволит обезопасить данные от потери или повреждения и сохранить весь стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Прежде всего позаботиться об оцифровке должны те, у кого есть трудовой стаж до 1 января 2004 года. Именно с этой даты работодатели начали вести электронные записи о трудовой деятельности.
Как перевести трудовую в электронный формат?
Перевести трудовую книжку в электронный формат можно двумя способами:
- работники делают это через личный кабинет застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- а работодатели через кабинет страхователя на том же портале.
У Пенсионном фонде объяснили, что для перевода трудовой книжки в электронный формат нужно подготовить цветные сканы таких документов:
- всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке;
- документов об образовании;
- военного билета;
- свидетельства о рождении ребенка (для женщин);
- а в случае потери трудовой, то справок, приказов, выписок или других документов, подтверждающих периоды работы.
Важно! Файлы нужно загрузить в формате .jpg или .pdf, размером до 1 МБ и разрешением 300 dpi.
Как проверить, или ваша трудовая уже оцифрована?
После подачи документов проверить статус можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Войти в него можно с помощью КЭП, Bank ID, Mobile ID, "Дія.Підпису" или логина и пароля, созданных при регистрации.
На вебпортале Пенсионного фонда страховой стаж исчисляется с 1 января 2004 года – именно тогда вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел это понятие.