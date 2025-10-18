Як зберегти трудовий стаж без трудової книжки?

Верховна Рада зобов’язала перевести їх в електронний формат до 1 червня 2026 року. Це дозволить убезпечити дані від втрати чи пошкодження й зберегти весь стаж, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Пенсія за вислугу років: як вона нараховується та хто може отримати

Передусім подбати про оцифрування мають ті, у кого є трудовий стаж до 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати роботодавці почали вести електронні записи про трудову діяльність.

Як перевести трудову в електронний формат?

Перевести трудову книжку в електронний формат можна двома способами:

працівники роблять це через особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

а роботодавці через кабінет страхувальника на тому ж порталі.

У Пенсійному фонді пояснили, що для переведення трудової книжки в електронний формат потрібно підготувати кольорові скани таких документів:

усіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку;

документів про освіту;

військового квитка;

свідоцтва про народження дитини (для жінок);

а у разі втрати трудової, то довідок, наказів, виписок чи інших документів, які підтверджують періоди роботи.

Важливо! Файли потрібно завантажити у форматі .jpg або .pdf, розміром до 1 МБ і роздільною здатністю 300 dpi.

Як перевірити, чи ваша трудова вже оцифрована?