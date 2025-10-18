Як зберегти трудовий стаж без трудової книжки?
Верховна Рада зобов’язала перевести їх в електронний формат до 1 червня 2026 року. Це дозволить убезпечити дані від втрати чи пошкодження й зберегти весь стаж, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
Передусім подбати про оцифрування мають ті, у кого є трудовий стаж до 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати роботодавці почали вести електронні записи про трудову діяльність.
Як перевести трудову в електронний формат?
Перевести трудову книжку в електронний формат можна двома способами:
- працівники роблять це через особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- а роботодавці через кабінет страхувальника на тому ж порталі.
У Пенсійному фонді пояснили, що для переведення трудової книжки в електронний формат потрібно підготувати кольорові скани таких документів:
- усіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку;
- документів про освіту;
- військового квитка;
- свідоцтва про народження дитини (для жінок);
- а у разі втрати трудової, то довідок, наказів, виписок чи інших документів, які підтверджують періоди роботи.
Важливо! Файли потрібно завантажити у форматі .jpg або .pdf, розміром до 1 МБ і роздільною здатністю 300 dpi.
Як перевірити, чи ваша трудова вже оцифрована?
Після подання документів перевірити статус можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Увійти до нього можна за допомогою КЕП, Bank ID, Mobile ID, "Дія.Підпису" або логіна й пароля, створених під час реєстрації.
На вебпорталі Пенсійного фонду страховий стаж обчислюється з 1 січня 2004 року – саме тоді набув чинності закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який запровадив це поняття.