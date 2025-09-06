Как подтвердить приобретенный до 2004 года стаж?

В Украине рабочий стаж можно подтвердить с помощью трудовой книжки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Впрочем, бывают случаи, когда записи в ней сделаны некорректно или трудовая книжка потеряна. В таких случаях для подтверждения стажа принимаются:

справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

трудовые договоры и соглашения;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о собственной работе за период, о котором они свидетельствуют.

Чем отличается трудовой стаж от страхового? Трудовой стаж – это период официальной работы до 1 января 2004 года, который подтверждается записями в трудовой книжке, тогда как страховой стаж – это любой период, за который были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины, что засчитывается после 1 января 2004 года.



То есть, трудовой стаж, полученный до 2004 года, автоматически приравнивается к страховому, но после этой даты стаж можно получить только путем уплаты взносов.

Что входит и не входит в трудовой стаж?

В трудовой стаж входят:

Военная служба (засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений);

(засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений); Обучение в вузах (засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами);

(засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами); Период получения пособия по безработице (засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости);

(засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости); Работа заключенных (засчитывают при условии выплаты страховых взносов);

(засчитывают при условии выплаты страховых взносов); Работа по договору ГПХ (засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд);

(засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд); Предпринимательство (засчитывают на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов).

Зато не входят в трудовой стаж следующие периоды жизни:

стаж до 2004 года, сведения о котором не внесены в трудовую книжку – зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;

время, которое человек проработал без официального оформления – то есть, не платил взносы в ПФУ;

время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года.

Как начисляют стаж в Украине?