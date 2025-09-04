Как изменилась средняя пенсия в Украине?
Следует сразу отметить, что данные о пенсиях не является продуктом Госстата, рассказал Макарчук эксклюзивно для 24 Канала.
Однако всегда можно оперировать административными данными. Их Государственная служба статистики получает для нужд статистического производства.
В частности, за 34 года украинской независимости произошло немало событий. Так на момент обретения независимости в стране еще были другие деньги. В дальнейшем же происходили:
- экономические процессы 90-х годов;
- гиперинфляция;
- мировые кризисы и тому подобное.
Если говорить чисто сухими цифрами, то на начало 1992 года средняя пенсионная выплата в Украине составляла 539 рублей. В пересчете на доллары по курсу (который действовал на тот момент) это 2 доллара 60 центов.
В начале текущего года средняя пенсия составляла 5 789 гривен. В пересчете на доллары это 137 долларов 70 центов.
Однако стоит заметить, что здесь сложно говорить, что покупательная способность и рост благосостояния произошли в 50 раз. Дело в том, что и сам доллар не стоит на месте,
– подчеркнул Арсен Макарчук.
Дело в том, что инфляционные процессы в США влияют и на валюту. Таким образом доллар существенно удешевляется.
Обратите внимание! В то же время в Украине привыкли думать, что американская валюта как определенный эталон, который не обесценивается.
Что сейчас происходит со средней пенсией в Украине?
- За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 гривен.
- Большинство пенсионеров в Украине получают пенсию ниже 5 тысяч гривен.
- В частности средняя пенсия меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.