Какие требования к стажу в 2026 году?

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В дальнейшем эта норма будет ежегодно увеличиваться на один год и в 2028 году составит 35 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если стаж меньше, возможен выход на пенсию в более позднем возрасте: в 63 года потребуется не менее 23 лет, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Как рассчитывается размер пенсии?

Формула включает три показателя:

Средняя заработная плата – показатель средней зарплаты в Украине за последние три года, предшествовавших назначению пенсии.

– показатель средней зарплаты в Украине за последние три года, предшествовавших назначению пенсии. Индивидуальный коэффициент заработка – определяется как соотношение зарплаты человека в каждом месяце к средней зарплате по стране за тот же период. После подсчета за все месяцы берется среднее значение. Чем выше коэффициент, тем больше размер пенсии. Если зарплата равнялась средней по стране, коэффициент близок к единице, если вдвое выше – примерно к двум.

– определяется как соотношение зарплаты человека в каждом месяце к средней зарплате по стране за тот же период. После подсчета за все месяцы берется среднее значение. Чем выше коэффициент, тем больше размер пенсии. Если зарплата равнялась средней по стране, коэффициент близок к единице, если вдвое выше – примерно к двум. Коэффициент страхового стажа – зависит от продолжительности работы. Для его вычисления общее количество лет стажа умножается на 0,01.

Таким образом, чтобы определить размер будущей пенсии, нужно умножить три показателя: среднюю зарплату по стране за последние три года, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент стажа.

Что стоит знать о пенсиях в Украине?