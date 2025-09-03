Які вимоги до стажу у 2026 році?

Для виходу на пенсію в 60 років у 2026 році необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Надалі ця норма буде щорічно збільшуватися на один рік і у 2028 році складе 35 років, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Якщо стаж менше, можливий вихід на пенсію в більш пізньому віці: в 63 роки буде потрібно не менше 23 років, а в 65 років – не менше 15 років.

Як розраховується розмір пенсії?

Формула включає три показники:

Середня заробітна плата – показник середньої зарплати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії.

– показник середньої зарплати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії. Індивідуальний коефіцієнт заробітку – визначається як співвідношення зарплати людини в кожному місяці до середньої зарплати по країні за той самий період. Після підрахунку за всі місяці береться середнє значення. Чим вищий коефіцієнт, тим більший розмір пенсії. Якщо зарплата дорівнювала середній по країні, коефіцієнт близький до одиниці, якщо вдвічі вищий – приблизно до двох.

– визначається як співвідношення зарплати людини в кожному місяці до середньої зарплати по країні за той самий період. Після підрахунку за всі місяці береться середнє значення. Чим вищий коефіцієнт, тим більший розмір пенсії. Якщо зарплата дорівнювала середній по країні, коефіцієнт близький до одиниці, якщо вдвічі вищий – приблизно до двох. Коефіцієнт страхового стажу – залежить від тривалості роботи. Для його обчислення загальна кількість років стажу множиться на 0,01.

Таким чином, щоб визначити розмір майбутньої пенсії, потрібно помножити три показники: середню зарплату по країні за останні три роки, індивідуальний коефіцієнт заробітку і коефіцієнт стажу.

Що варто знати про пенсії в Україні?