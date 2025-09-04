Як змінилась середня пенсія в Україні?

Слід одразу зазначити, що дані про пенсії не є продуктом Держстату, розповів Макарчук ексклюзивно для 24 Каналу.

Однак завжди можна оперувати адміністративними даними. Їх Державна служба статистики отримує для потреб статистичного виробництва.

Зокрема за 34 роки української незалежності відбулося чимало подій. Так на момент здобуття незалежності в країні ще були інші гроші. Надалі ж відбувалися:

економічні процеси 90-х років; гіперінфляція; світові кризи тощо.

Якщо говорити суто сухими цифрами, то на початок 1992 року середня пенсійна виплата в Україні становила 539 карбованців. В перерахунку на долари по курсу (який був чинним на той момент) це 2 долари 60 центів.

На початку поточного року середня пенсія становила 5 789 гривень. У перерахунку на долари це 137 доларів 70 центів.

Однак варто зауважити, що тут складно казати, що купівельна спроможність і зростання добробуту відбулися у 50 разів. Річ у тім, що і сам долар не стоїть на місці,

– підкреслив Арсен Макарчук.

Річ у тім, що інфляційні процеси в США впливають й на валюту. Таким чином долар суттєво здешевлюється.

Зверніть увагу! Водночас в Україні звикли думати, що американська валюта як певний еталон, який не знецінюється.

Що наразі відбувається з середньою пенсією в Україні?