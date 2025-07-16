Що відбувається з середньою пенсією в Україні?

Подібну статистику надав Пенсійний фонд України, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

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За даними ПФУ, станом на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 гривні. У порівнянні, наприклад, з 1 квітнем 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1% (+69 гривень). А у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на 10,2% (+593,6 гривні).

Водночас більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тисяч гривень – 56,2%, зокрема інші цифри мають такий вигляд:

35,7% пенсіонерів отримують виплати нижче 4 тисяч гривень;

3,7% – нижче 3 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тисяч гривень, 14,8% – понад 10 тисяч гривень.

Зображення з Telegram-каналу Данила Гетманцева

Ба більше, середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень.

Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності,

– пояснив Гетманцев.

Крім того, зростання середньої пенсії відстає від інфляції в Україні. Річна інфляція у червні (до червня 2024 року) сягнула 14,3%, тоді як середня пенсія зросла на 10,2%.

Це означає, що попри номінальне зростання середньої пенсії, її реальний рівень (з урахуванням інфляції) на кінець першої половини року зменшився. На 1 липня понад половину пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тисяч гривень, тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Важливо! Така ситуація фактично виштовхувала людей пенсійного віку за межу бідності.