Як зросте мінімальна зарплата й прожитковий мінімум?

Зростання виплат у 2026-2028 роках передбачає Бюджетна декларація, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Мінімалка зросте:

у 2026 році – до 8 688 гривень;

у 2027 році – до 9 374 гривень;

у 2028 році – до 10 059 гривень.

Натомість прожитковий мінімум збільшать:

у 2026 році – до 2 564 гривень;

у 2027 році – до 2 715 гривень;

у 2028 році – до 2 859 гривень.

Чи вплине підвищення мінімальної зарплати на розмір пенсій?

В Україні розмір пенсії за віком залежить від кількості страхового стажу та зарплати, проте не може бути нижчим за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Тому, зважаючи на збільшення розміру прожиткового мінімуму, розмір пенсій також може змінитися.

Також декларація передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня та проведення необхідних заходів для впровадження другого рівня пенсійної системи в рамках пенсійної реформи.