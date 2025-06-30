Як зросте мінімальна зарплата у США

1 липня підвищення мінімальної заробітної плати буде запроваджено на Алясці, в Орегоні та окрузі Колумбія, повідомляє 24 Канал з посиланням на AS.

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Середнє збільшення річної заробітної плати для працівника, який працює повний робочий день цілий рік, в результаті цього підвищення коливається від 420 доларів в Орегоні до 925 доларів на Алясці.

На скільки зросте мінімальна зарплата в штатах США

Мінімалка у штатах зросте так:

Аляска: на 1,09 долара до 13,00 долара;

на 1,09 долара до 13,00 долара; Колумбія: на 0,45 долара до 17,95 долара;

на 0,45 долара до 17,95 долара; Орегон: на 0,35 долара до 14,70 долара.

Тим часом на рівні міст та округів законодавці також запровадили підвищення мінімальної заробітної плати.

На скільки зросте мінімальна зарплата в містах/округах

Деякі міста, переважно в Каліфорнії, торкнуться літнього зростання зарплат:

Аламеда, Каліфорнія: на 0,46 долара до 17,46 доларів;

Берклі, Каліфорнія: на 0,51 долара до 19,18 доларів;

Емерівілль, Каліфорнія: на 0,54 долара до 19,90 доларів;

Фрімонт, Каліфорнія: на 0,45 долара до 17,75 доларів;

Лос-Анджелес, Каліфорнія: на 0,59 долара до 17,87 доларів;

Округ Лос-Анджелес, Каліфорнія: на 0,54 долара до 17,81 доларів;

Мілпітас, Каліфорнія: на 0,50 долара до 18,20 доларів;

Пасадена, Каліфорнія: на 0,54 долара до 18,04 доларів;

Сан-Франциско, Каліфорнія: на 0,51 долара до 18,04 доларів;

Санта-Моніка, Каліфорнія: на 0,54 долара до 17,81 доларів;

Чикаго, Іллінойс: на 0,40 долара до 16,60 доларів;

Округ Монтгомері, Массачусетс: зростання на 0,50 долара до 17,65 доларів.

Яка федеральна мінімальна зарплата в США

Минуло 16 років з того часу, як уряд США підвищив мінімальну зарплату на федеральному рівні. Востаннє підвищення відбулося в липні 2009 року, а федеральний базовий рівень наразі становить 7,25 долара.

Згідно з дослідженням, проведеним EPI, самотній дорослій людині, яка працює повний робочий день в Америці, потрібно щонайменше 17 доларів на годину, щоб покрити всі щоденні витрати.

А згідно з нещодавнім дослідженням Інституту спільного економічного процвітання Людвіга (LISEP), більшість населення Америки не заробляє достатньо, щоб забезпечити те, що організація називає "мінімальною якістю життя".