Как вырастет минимальная зарплата в США

1 июля повышение минимальной заработной платы будет введено на Аляске, в Орегоне и округе Колумбия, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

Смотрите также Сколько денег надо брать с собой в Европу

Среднее увеличение годовой заработной платы для работника, который работает полный рабочий день круглый год, в результате этого повышения колеблется от 420 долларов в Орегоне до 925 долларов на Аляске.

На сколько вырастет минимальная зарплата в штатах США

Минималка в штатах вырастет так:

Аляска: на 1,09 доллара до 13,00 доллара;

на 1,09 доллара до 13,00 доллара; Колумбия: на 0,45 доллара до 17,95 доллара;

на 0,45 доллара до 17,95 доллара; Орегон: на 0,35 доллара до 14,70 доллара.

Между тем на уровне городов и округов законодатели также ввели повышение минимальной заработной платы.

На сколько вырастет минимальная зарплата в городах/округах

Некоторые города, преимущественно в Калифорнии, коснутся летнего роста зарплат:

Аламеда, Калифорния: на 0,46 доллара до 17,46 долларов;

Беркли, Калифорния: на 0,51 доллара до 19,18 долларов;

Эмеривилль, Калифорния: на 0,54 доллара до 19,90 долларов;

Фримонт, Калифорния: на 0,45 доллара до 17,75 долларов;

Лос-Анджелес, Калифорния: на 0,59 доллара до 17,87 долларов;

Округ Лос-Анджелес, Калифорния: на 0,54 доллара до 17,81 долларов;

Милпитас, Калифорния: на 0,50 доллара до 18,20 долларов;

Пасадена, Калифорния: на 0,54 доллара до 18,04 долларов;

Сан-Франциско, Калифорния: на 0,51 доллара до 18,04 долларов;

Санта-Моника, Калифорния: на 0,54 доллара до 17,81 долларов;

Чикаго, Иллинойс: на 0,40 доллара до 16,60 долларов;

Округ Монтгомери, Массачусетс: рост на 0,50 доллара до 17,65 долларов.

Какая федеральная минимальная зарплата в США

Прошло 16 лет с того времени, как правительство США повысило минимальную зарплату на федеральном уровне. Последний раз повышение произошло в июле 2009 года, а федеральный базовый уровень сейчас составляет 7,25 доллара.

Согласно исследованию, проведенным EPI, одинокому взрослому человеку, который работает полный рабочий день в Америке, нужно не менее 17 долларов в час, чтобы покрыть все ежедневные расходы.

А согласно недавнему исследованию Института общего экономического процветания Людвига (LISEP), большинство населения Америки не зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить то, что организация называет "минимальным качеством жизни".